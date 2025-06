Risse tra giovani a Palermo e in provincia, indagano i carabinieri

Si cercano i soggetti coinvolti

PALERMO – I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di risse tra giovani. Una a Isola delle Femmine e due a Palermo.

La prima in via dei Villini. A chiedere l’intervento dei militari i residenti che hanno visto prima due giovani picchiarsi per poi scatenarsi una maxi-rissa con almeno una ventina di ragazzi coinvolti.

Solo l’arrivo di tre pattuglie dei carabinieri, ha fatto sì che la zuffa si interrompesse bruscamente, con il generale fuggi fuggi dei partecipanti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai giovani coinvolti.

Le altre due risse segnalate a Palermo. Una in via del Bosco e una in via Giovanni Grasso. Anche in questo caso a segnalare gli scontri i residenti. In tutte e due casi i contendenti sono fuggiti non appena hanno visto l’arrivo delle auto dei militari.

In tutti e tre casi i carabinieri stanno indagando per risalire ai partecipanti delle risse.