L'annuncio del governatore Schifani

PALERMO – La Regione Siciliana estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali e hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate. L’avviso, gestito dal dipartimento regionale delle Attività produttive e da Irfis, segue quello già pubblicato nei giorni scorsi che riguardava, invece, stabilimenti balneari e aziende attive sulle zone costiere.

Schifani: “Risposte rapide e concrete”

“Grazie alle agevolazioni previste da questo nuovo avviso – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – vogliamo agevolare l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive dei territori colpiti. Stiamo mettendo in campo tutte le risorse a nostra disposizione e continueremo a lavorare senza sosta per dare risposte rapide e concrete alle comunità che hanno subito le gravi conseguenze del ciclone Harry”.

Le regole sui contributi

Ai contributi possono accedere le imprese che operano nei Comuni indicati nell’allegato dell’ordinanza della Protezione Civile numero 1.180 del 30 gennaio e che hanno registrato perdite significative o interruzione di attività. Inoltre, devono avere segnalato formalmente i danni, diversi da quelli causati dalle mareggiate, alle amministrazioni competenti o alla Protezione civile. Le agevolazioni potranno raggiungere un massimo di 20mila euro per ciascuna impresa in proporzione ai danni attestati e al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità.

Quando presentare le domande per i ristori

Le domande vanno presentate esclusivamente online, dalle 12 di domani, giovedì 19 febbraio, fino alla stessa ora del 27 febbraio, accedendo alla piattaforma dedicata all’indirizzo ap2127.regione.sicilia.it. L’istruttoria sarà curata dal dipartimento regionale delle Attività produttive, mentre l’erogazione dei contributi sarà effettuata da Irfis.