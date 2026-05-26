Amministrative, il lungo spoglio dei voti: tutti i risultati DIRETTA

I risultati dai 71 comuni siciliani chiamati alle urne

PALERMO – Tutti i risultati definitivi delle elezioni amministrative che si sono svolte il 24 e 25 maggio in Sicilia.

LA DIRETTA

9.55 – Ecco tutti i sindaci eletti nei comuni al voto della provincia di Palermo (clicca qui per leggere il servizio).

9.36 – A Marsala e Messina non sono ancora definitivi i dati delle elezioni amministrative anche se in entrambi i comuni è certa l’elezione, rispettivamente, di Andreana Patti e di Federico Basile. A Marsala, in particolare, lo spoglio è arrivato a 76 sezioni su un totale di 80. E Patti con 19.666 voti si attesta al 50,15% di preferenze. Seguono il sindaco uscente Massimo Grillo (13.102 voti e 33,41% di preferenze), Giulia Adamo (6.064 voti e 15,46%) e Leonardo Curatolo (382 voti e 0,97%). Andreana Maria Patti, 54 anni, è stata sostenuta da liste civiche, dai partiti del centrosinistra e da una lista di destra. Succede a Massimo Grillo, che nel 2020 era stato eletto con il supporto del centrodestra.

9.36 – A Messina, finora sono state scrutinate poco più di 200 sezioni su 253. E Federico Basile è in testa con il 58,26% delle preferenze. E’ sostenuto da Sud Chiama Nord e da altre liste legate all’ex sindaco Cateno De Luca. Segue Marcello Scurria (con il 27,52% dei voti), sostenuto dal centrodestra, Antonella Russo (11,87%), Pd e M5S, Gaetano Sciacca (1,62%) e Lillo Valvieri (0,73%).

8.30 – A San Giovanni La Punta (Catania) è stato eletto sindaco Mario Luciano Brancato (Fi e Autonomisti) col 44,79% dei voti. Dopo di lui Santo Trovato (Lega e Fdi) col 35,75% e Antonella Maria Riccobene (Controcorrente e M5s) col 17, 30%.

8.28 – Per un soffio si va al ballottaggio per il sindaco ad Agrigento. Si contenderanno la poltrona Michele Sodano (campo progressista) col 39,10% delle preferenze e Dino Alonge appoggiato da Fi-Fdi-Udc e autonomisti col 34,7%. Ago della bilancia sarà il terzo candidato Luigi Gentile, che era appoggiato da Lega e Dc e che ha ottenuto il 14%. Per il ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

8.15 – A Enna è stato eletto sindaco il candidato del centrosinistra Vladimiro, detto Mirello, Crisafulli col 64,11% dei voti. Ezio De Rose, candidato dal centrodestra si è fermato al 32,35 % delle preferenze. Filippo Fiammetta, appoggiato da Controcorrente, ha ottenuto il 3,66%.

8.12 – Marco Carianni (Pd e centrosinistra) col 74,9% dei voti è stato rieletto sindaco di Floridia. Antonio Sala (Fi-Fdi) si è fermato al 25%.

8:08 – Peppe di Mare (centrodestra) è stato rieletto sindaco ad Augusta con l’84 % dei voti. Salvatore Pancari (Pd-M5s) si è fermato al 13,7%.

8:02 – A Misilmeri (Palermo) è stato rieletto sindaco Rosario Rizzolo (appoggiato da liste civiche di C.sinistra) col 62,3% dei voti.

7:52 – A Carini (Palermo) è stata eletta sindaco Rosa Covello (centrodestra) col 53,97% dei voti. Seconda Valeria Gambino (centrosinistra), che ha raggiunto il 31,36%. Sconfitti anche Giovanni Gallina e Pietro Pellerito.

7:44 – A Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stata eletta sindaco Melangela Scolaro appoggiata da Sud chiama Nord col 40,45% dei voti. Sconfitti Nicola Barbera (centrodestra) e David Bongiovanni (centrosinistra).

7:36 – A Milazzo (Messina) è stato rieletto sindaco Giuseppe Midili (centrodestra) col 58,81%. Soltanto seconda l’ex vice ministra dell’Economia Laura Castelli, che era supportata da Sud chiama nord e che ha ottenuto il 14,85%. Terzo Lorenzo Italiano (liste civiche) con il 13,84%, quarto Michele Vacca (Pd-M5s) con il 7,19%. Quinto Giuseppe Falliti (Controcorrente) con il 4,07%, sesto il civico Carmelo Torre (1,27%).

7:28 – A Bronte (Catania) per la carica di sindaco vanno al ballottaggio il deputato nazionale Giuseppe Castiglione (Forza Italia) col 31,7% e Giuseppe Gullotta col 25,28% dei voti. Castiglione è il genero del sindaco uscente, Pino Firrarello, volto storico di Forza Italia in provincia di Catania ed ex senatore.

Giuseppe Castiglione

7:16 – A Raffadali, piccolo centro in provincia di Agrigento, è ufficiale la vittoria di Ida Cuffaro, 27enne nipote dell’ex governatore siciliano Totò. Ida Cuffaro, figlia di Giuseppe e nipote del sindaco uscente Silvio Cuffaro, è stata eletta con 5.418 voti, pari al 75,7%. Staccatissima l’avversaria del Partito democratico, Sabrina Mangione, che si è fermata al 23,6% (1.688 voti). Terzo Francesco Milisenda: per lui appena 51 preferenze, pari allo 0,7%.

7:00 – Lo scrutinio dei voti reali è andati avanti per tutta la notte. A Messina, quando mancano ancora 52 sezioni su 253, la percentuale di Federico Basile, rieletto sindaco, è al 58,3. Marcello Scurria è al 27,5%, Antonella Russo all’11,9%. Più staccati gli altri due candidati: Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri.

LA DIRETTA DI LIVESICILIA DI LUNEDÌ 25 MAGGIO