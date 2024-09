“Risuoni” a Belpasso, il contest di gruppi vinto dai Paper Cats

La tribute band dei Linkin Park si aggiudica il premio

CATANIA – I Paper cats, tribute band dei Linkin Park, hanno vinto l’undicesima edizione di “Risuoni”, aggiudicandosi il premio in denaro di tremila euro, al secondo posto i Mobslay, tribute dei Judas Priest(duemila euro), al terzo Le generazioni di Vasco, tribute band di Vasco Rossi(mille euro).

Il concorso

Per la finalissima, all’Arena Caudullo di Belpasso, c’è stato il pienone, con grande soddisfazione di organizzazione e amministrazione comunale. Per undici giorni la cittadina etnea è diventata capitale delle tribute band, grazie anche alla conduzione della sempre brillante Claudia D’Amico.

Ora il contest più importante d’Italia guarda già al futuro e pensa ad una ribalta nazionale. “In questi anni – spiega il patron Giovanni Di Prima – la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale. È aumentato anche il livello artistico e in alcuni casi i ‘cloni’ risultano essere anche più interessanti degli originali”.

“Con le iscrizioni – continua Di Prima – abbiamo già varcato i confini regionali e continuiamo a ricevere richieste da diverse parti d’Italia. E noi stiamo già lavorando ad un progetto più ampio. L’idea, attraverso dei partners, è quella di fare selezioni in tutta Italia e organizzare una finale nazionale con la presenza di alcuni big”.

“Al momento – dice ancora Di Prima – è una ipotesi, ma ci stiamo ragionando seriamente. L’evento lo abbiamo impreziosito con Claudia D’Amico che, oltre ad essere una brava attrice, si è rivelata un’ottima presentatrice”.

Le novità

“Ancora una volta – conclude Di Prima – il lavoro di squadra ha funzionato. Il merito del successo di ‘Risuoni’ va a tutti i collaboratori e alle maestranze, ma anche a quanti, con i loro commenti e suggerimenti, ci hanno stimolato a fare sempre meglio. In questa edizione abbiamo introdotto le dirette in streaming e il voto on line. Si tratta di novità importanti che hanno consentito a tanti di seguirci da casa e votare gli artisti preferiti”.

Tra le altre novità di questa edizione vanno ricordati: Ritagli fashion contest, il dj set e la sezione inedito. Quest’ultimo premio è andato al gruppo Teatro Euphoria con Bramosia, una proposta che mescola teatralità e musicalità.

Infine va segnalata la collaborazione con il Cantagiro. A rappresentare Risuoni sarà la band Naïf che accede alla finale nazionale in programma a Roma il prossimo 27 ottobre. Tutte le classifiche con i relativi voti sono pubblicate on line all’indirizzo: https://risuoni.primamusica.it/