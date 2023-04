CORDE 2023, il tour di Mannarino a Zafferana e Noto

A 10 anni dal primo tour, il cantante Mannarino ritorna in Sicilia con il concept originale: il suono degli strumenti a corda protagonista.

A 10 anni dal primo tour “CORDE”, Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda e annuncia le date del Tour “Corde 2023”.

Un nuovo imperdibile ciclo di appuntamenti estivi, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il tour “Corde 2023” si concluderà in Sicilia, per due live organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita

25 AGOSTO: ZAFFERANA – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO

Primo annuncio della stagione estiva di eventi a Zafferana, il concerto si svolgerà nel contesto del Sotto il Vulcano Fest 2023 e della nuova edizione di Etna in Scena 2023, nell’ambito della programmazione promossa dal Comune di Zafferana.

26 AGOSTO: NOTO (SR) – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

Con l’appuntamento dell’amato artista romano si arricchisce la programmazione della rassegna “Le Scale della musica – Noto Estate 2023”, promossa dal Comune di Noto. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con GG Entertainment, Il Botteghino.

I biglietti saranno disponibili in prevendita: ONLINE da venerdì 31/03 ore 15.00 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets) e nei punti vendita da mercoledì 5 aprile ore 11.00

Alessandro MANNARINO, chi è l’artista

Alessandro Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita.

Ha infatti suonato in mete suggestive come quella presso il No Borders Music Festival (Sella Nevea – UD), in cui l’artista ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota: in uno dei posti più suggestivi delle Alpi, un omaggio musicale alla luna e alle montagne, in cui il pubblico ha raggiunto la meta dopo una camminata di circa due ore o attraverso un viaggio in cabinovia.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti MANNARINO ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.