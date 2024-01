Ritorno delle Province, ddl in Aula: mercoledì 31 il voto finale

Il termine della presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì

PALERMO – Il ddl sulla reintroduzione delle Province approda in Aula. Oggi pomeriggio (24 gennaio), alle ore 15, è in programma una nuova seduta a Sala d’Ercole dove è previsto l’incardinamento del disegno di legge su “disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane”, previo parere della commissione bilancio.

Mercoledì il voto in aula

Il termine della presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì prossimo, alle 12. Da martedì della prossima settimana si prevede la discussione generale e, quindi, mercoledì 31 gennaio il via al voto in aula del ddl.

I lavori prevedono anche la discussione della mozione che riguarda “scorrimento e utilizzo delle graduatorie di idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare presso i centri per l’impiego della regione siciliana” e quella relativa a “iniziative dirette alla protezione delle api e riduzione del rischio legato all’impiego dei fitosanitari”.