 Ritrovata la sedicenne scomparsa da 2 dicembre a Portici: sta bene
Ritrovata la sedicenne scomparsa da 2 dicembre a Portici: sta bene

Rintracciata dai carabinieri a Napoli, tornerà nella casa famiglia
PORTICI
di
NAPOLI – Ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai carabinieri a Napoli e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale.

A lanciare l’allarme era stata proprio la donna, con un post su Facebook. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento lo stesso giorno della scomparsa.

