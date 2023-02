Riunione della giunta Schifani, spunta una variazione di bilancio

All'ordine del giorno anche una nomina

PALERMO – In attesa che l’Assemblea regionale siciliana cominci l’esame del Bilancio e della legge di stabilità regionale, in programma martedì prossimo, oggi è prevista una seduta della giunta regionale di governo. La convocazione è per le ore 12 ed è prevista anche la possibilità di partecipare a distanza in collegamento telematico.

L’ordine del giorno

Tra i punti all’ordine del giorno figurano una richiesta di variazione di bilancio proposta dall’assessore all’Economia Marco Falcone, il Piano di revisione delle società partecipate regionali, l’individuazione della data in cui si svolgerà il prossimo turno elettorale delle elezioni Amministrative e la nomina del presidente del CorR.Fi.La.c.