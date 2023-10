Rivolta in carcere a Trapani, Veneziano: “Trasferiti 14 detenuti su 17”

Le parole del segretario generale della Uilpa Gioacchino Veneziano

TRAPANI – “Dopo la rivolta in carcere a Trapani sono stati trasferiti 14 rivoltosi su 17. Ma il trasferimento non è la soluzione del problema dei detenuti facinorosi, ma è l’unica arma che abbiamo per disinnescare le bombe penitenziarie attuali”. Così il segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia Gioacchino Veneziano dopo la violenta rivolta che ha visto la distruzione di un intero piano detentivo del carcere Pietro Cerulli di Trapani.

La ricostruzione della rivolta

“Da quasi 24 ore – aggiunge Veneziano – che tutto il personale di polizia penitenziaria richiamato in servizio sta operando con grande professionalità per predisporre il trasferimento, tramite i nuclei operativi traduzioni, dei rivoltosi in altre carceri”, evidenziando che “il direttore Fabio Prestopino non ha mai lasciato da solo il personale, guidandolo in tutte le fasi, anche quelle le più delicate e pericolose, esponendosi in prima persona con i rivoltosi”.