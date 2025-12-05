Da Trecastagni a “X Factor”, Rob è la vincitrice dell’edizione 2025

Roberta Scandurra, in arte Rob, è la vincitrice della 19esima edizione di “X Factor”. A margine della finale andata in scena giovedì 4 dicembre a piazza del Plebiscito, Napoli, la 20enne siciliana – seguita dalla coach Paola Iezzi – ha avuto la meglio su eroCaddeo e sulla conterranea Delia Buglisi. Quarto classificato, PierC.

Nata nel 2005, la studentessa di Trecastagni (paese alle pendici dell’Etna, ndr) ha iniziato a prendere lezioni di canto già in seconda elementare, mentre a circa 15 anni ha cominciato a scrivere i suoi primi brani.

Negli anni, nonostante l’impegno nella musica, Roberta Scandurra non ha trascurato gli studi. Si è iscritta all’Università, dove studia Comunicazione, pur avendo dichiarato più volte che la musica per lei “viene prima di tutto”.

Roberta Scandurra con gli altri finalisti

I primi passi nel mondo della musica

Prima di approdare sul grande schermo, Rob ha accumulato esperienze e riconoscimenti. Nel 2022 ha vinto il concorso “Tour Music Fest”, aggiudicandosi il titolo di “Artist of the Year”. In seguito, alcuni docenti del prestigioso Berklee College of Music di Boston le hanno assegnato una borsa di studio che le ha permesso di seguire, nel giugno 2023, un workshop internazionale di songwriting.

Nel 2023 ha vinto il concorso “Vela d’Oro”, consolidando la sua reputazione come giovane promessa della scena musicale. Nel maggio 2025 ha pubblicato il suo primo singolo da indipendente, intitolato “Lei con te”. Si tratta di un brano che mescola il pop-rock con l’anima punk, anticipando lo stile che avrebbe portato sul palco del talent di Sky Uno.

L’ingresso di Rob a “X Factor”

Nel 2025 Rob ha deciso di mettersi in gioco a “X Factor”. Fin dalle selezioni si è presentata con un look deciso, esuberante e punk, dichiarando di voler portare sul palco qualcosa di autentico e fuori dagli schemi. Nel corso delle varie fasi (Audizioni, Bootcamp, Last Call e Live Show), ha letteralmente conquistato pubblico e giuria con il suo stile energico, la voce graffiante e le sue scelte musicali audaci, miscelando pop, rock e punk con grande personalità.

Rob è cresciuta puntata dopo puntata lasciando il segno grazie alle sue interpretazioni in chiave pop-punk di brani quali “Call me” dei Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore.

L’inedito “Cento ragazze”

Il suo inedito si chiama ‘Cento ragazze’. Scritto insieme a Victor Anfray e Luca Ferraresi e prodotto da Blame e Chakra, racconta la fine di una relazione attraverso la metafora di una vera e propria crisi d’astinenza. “Sei partita in sordina ma io credo che con te sia possibile ripetere la magia che era già successa con i Maneskin. Forse sono troppo ambiziosa, ma io ci credo”, ha detto Paola Iezzi durante la finale.