Roberta Bruzzone rapinata, il ladro bloccato in tempo record

La disavventura mentre attendeva il treno in stazione

Un uomo le ha sottratto il telefono mentre si trovava su un binario della stazione di Roma Termini, ma l’intervento immediato della Polizia Ferroviaria ha consentito di recuperare il dispositivo nel giro di poco tempo. Vittima del furto è stata la criminologa Roberta Bruzzone che ha raccontato la disavventura ai propri follower attraverso un post pubblicato su Instagram.

L’episodio si è verificato mentre la professionista era nello scalo ferroviario per impegni di lavoro, in attesa del treno. Approfittando della confusione, un uomo si è impossessato del cellulare con un’azione fulminea, dileguandosi tra i viaggiatori.

Determinante si è rivelato l’intervento della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini. Gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo in breve tempo a individuare il presunto autore del furto, a recuperare lo smartphone e a riconsegnarlo alla legittima proprietaria.

Roberta Bruzzone rapinata, i ringraziamenti social

“Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di PG della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini – ha scritto Roberta Bruzzone su Instagram – In tempo zero sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un’efficacia operativa che definire impeccabile è poco”.

“Professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare, svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza – ha aggiunto – Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire. Grazie per quello che fate ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e decisivo nella vita delle persone”.

Chi è Roberta Bruzzone, la criminologa rapinata a Roma

Roberta Bruzzone è una criminologa e psicologa clinica forense, nota al grande pubblico per la sua attività di consulente tecnica in ambito giudiziario e per la costante presenza nei principali programmi televisivi di approfondimento dedicati alla cronaca nera.

Laureata in Psicologia clinica, si è specializzata in psicopatologia forense e criminal profiling, collaborando con studi legali e procure in casi complessi di omicidio, violenza domestica e reati contro la persona. Nel corso della sua carriera ha svolto perizie e consulenze in procedimenti giudiziari di rilievo nazionale.

Parallelamente all’attività forense, è docente universitaria e autrice di saggi e pubblicazioni divulgative sui temi della devianza, della manipolazione affettiva e delle dinamiche relazionali patologiche. Roberta Bruzzone è sposata dal 2017 con il funzionario di polizia Massimo Marino.

