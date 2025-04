Rocco Hunt annuncia una doppia data in Sicilia ad agosto

Il rapper, che si prepara all'uscita del nuovo disco, sarà protagonista con due live

PALERMO – A pochi giorni dall’uscita del nuovo album, Rocco Hunt annuncia nuove date del “Ragazzo di giù Tour 2025”, che lo vedrà protagonista della prossima estate live.

Il calendario vedrà due live dell’artista in Sicilia: venerdì 22 agosto 2025 a Catania, sul palco della Villa Bellini per la rassegna Sotto il Vulcano Fest. L’evento è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest e Bm Produzioni Musicali.

L’indomani, sabato 23 agosto, Rocco Hunt arriverà a Palermo, al Teatro di Verdura ospite della kermesse Dream Pop Festival.

Lo spettacolo è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti, Bm Produzioni Musicali e il Comune di Palermo.

La tournée anticipa i due eventi live già annunciati per questo 2025: l’11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell’Unipol Forum di Milano. In attesa del suo ritorno live, Rocco Hunt è prossimo all’uscita del suo nuovo album “Ragazzo di giù”, disponibile dal prossimo 25 aprile (Epic Records / Sony Music Italy).

Oltre a “Mille vote ancora”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025, l’album vedrà le collaborazioni di Gigi D’Alessio, Irama, Baby Gang, Massimo Pericolo e Clementino, segno della sua trasversalità artistica. Ed è lo stesso Rocco a svelare sui suoi profili social la tracklist completa con un originale trailer girato in Stazione Centrale a Milano. “Ragazzo di giù 2025” è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

I biglietti per le date saranno disponibili in prevendita da mercoledì 9 aprile alle ore 14.00 sul sito http://www.puntoeacapo.uno e sui circuiti e punti vendita abituali.