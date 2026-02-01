Indagini in corso per ricostruire la dinamica

ROMA – Tragedia nella notte in via Filippo Fiorentini a Roma. Un giovane, di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile, una Smart, guidata da un 32enne.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 18enne ormai era tropo tardi.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito.

Gli agenti della polizia locale si stanno occupando degli accertamenti del caso e sarà compito loro ricostruire l’accaduto.

