ROMA – Tragedia nella notte in via Filippo Fiorentini a Roma. Un giovane, di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile, una Smart, guidata da un 32enne.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 18enne ormai era tropo tardi.
Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito.
Gli agenti della polizia locale si stanno occupando degli accertamenti del caso e sarà compito loro ricostruire l’accaduto.