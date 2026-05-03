La vittima aveva 35 anni

ROMA – Incidente mortale all’alba sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è deceduto e tre persone sono rimaste ferite. L’auto della vittima si è ribaltata per cause ancora da accertare. Con lui viaggiavano altre due persone rimaste ferite ma non in pericolo di vita. Il terzo ferito è un automobilista che si era fermato per dare soccorso sul luogo dell’incidente e che è stato investito da un’auto.

L’incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione, il 35enne ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Per il 35enne non c’è stato nulla da fare, trasferiti in ospedale i due passeggeri che viaggiavano con lui. Indaga la polizia stradale.