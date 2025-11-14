I due stavano litigando poco prima della tragedia

ROMA – Un ragazzo di 27 anni, nella giornata di ieri, giovedì 13 novembre, è morto dopo essere precipitato da b&b al terzo piano di un palazzo in via di San Calepodio, in zona Monteverde a Roma.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in arresto un 25enne che si trovava nella stanza con lui. Il ragazzo è accusato di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano litigando poco prima che la vittima precipitasse dal balcone. Le indagini chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

