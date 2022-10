Roma, si apre la partita dei sottosegretari: i papabili siciliani

I nomi in pole position.

ROMA – Chiusa la partita dei ministri, si apre quella dei sottosegretari e dei viceministri. L’obiettivo è mettere in salvo la pratica entro una decina di giorni, una missione possibile al netto dei malumori che serpeggiano all’interno di alcuni partiti della maggioranza. Si lavorerà di cesello per compensare le scelte fatte finora. I posti in palio sono una quarantina, almeno la metà dovrebbero spettare ai meloniani.

Il secondo tempo della partita per la costruzione dell’esecutivo vede già una discreta pattuglia di siciliani scaldarsi a bordo campo. Fratelli d‘Italia dovrebbe schierare l’ex assessore regionale al Turismo Manlio Messina. “Realistica”, dicono i patrioti nostrani, la possibilità che altre due caselle siano occupate da siciliani: la deputata e vice sindaco di Palermo, Carolina Varchi (al secondo mandato a Palazzo Montecitorio) e l’acese Basilio Catanoso che non ha trovato spazio alle elezioni politiche nella lista etnea.

C’è poi il capitolo Forza Italia. Pende quota il nome del coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè che tuttavia ha ribadito a più riprese l’intenzione di optare per il seggio a Sala d’Ercole. Una presenza ingombrante che potrebbe creare qualche fibrillazione nella maggioranza di Renato Schifani. Salgono nel borsino le quotazioni dell’ex deputata Stefania Prestigiacomo, candidata ma non eletta al Senato, e della deputata messinese Matilde Siracusano.

I salviniani, invece, potrebbero puntare le loro fiches sul coordinatore regionale Nino Minardo. Per quanto riguarda i centristi del cartello Noi Moderati, l’esclusione di Maurizio Lupi dalla lista dei ministri dovrebbe portare a una sorta di risarcimento in termini di posti di viceministri e sottosegretari. In pole ci sarebbe Saverio Romano.