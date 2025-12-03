 Romano: "Grande soddisfazione per l'ordinanza del Gip"
Romano: “Grande soddisfazione per l’ordinanza del Gip”

Per il coordinatore di Noi Moderati è stata respinta la richiesta degli arresti domiciliari
LA NOTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che non ha ravvisato gli elementi indiziari sufficienti riguardo alla mia posizione” a dichiararlo è il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, indagato nell’ambito dell’inchiesta palermitana sulla corruzione in cui è coinvolto anche Totò Cuffaro, con quest’ultimo finito ai domiciliari.

“Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti della magistratura – ha concluso Saverio Romano -, nella piena consapevolezza della mia totale estraneità alle accuse che sono state formulate nei miei confronti”.

