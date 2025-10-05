Romano: “Lagalla minimizza, liberi di proporre un’alternativa”

La durissima replica di Saverio Romano per Noi Moderati

Dopo l’intervista del nostro giornale al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, arriva la dura lettera di reazione dell’onorevole Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

Al sindaco di Palermo Roberto Lagalla che preferisce minimizzare sulle critiche che abbiamo posto in ordine alla cattiva amministrazione e al degrado in cui versa la città ribadisco che Noi Moderati ha posto temi politici e che non facciamo temporali né estivi né invernali. Non siamo dietro la porta a chiedere alcunché.

Lagalla scelga cosa vuole fare e con chi, purché dia servizi alla città che, in modo evidente, è in ginocchio. La coalizione per noi c’è se, con lealtà, si rispettano sia gli accordi elettorali sia quelli programmatici di cui garante è il Sindaco. Lui è libero di continuare così, noi siamo liberi di proporre un’alternativa credibile. LEGGI L’INTERVISTA AL SINDACO