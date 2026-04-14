Romano: “Noi moderati escluso dal vertice, non ci chiuderanno la bocca”

Le parole del coordinatore del partito

PALERMO – “Avevamo chiesto una riflessione seria sulle cause dello stallo del centrodestra all’Assemblea Regionale Siciliana. Lo avevamo fatto con spirito di collaborazione, con lealtà e con quella chiarezza che, evidentemente, ad alcuni nella coalizione non piace. Lo avevamo fatto perché siamo convinti che il centrodestra sia ancora un riferimento importante per i siciliani e che tradirlo per giochi interni ai partiti sarebbe un atto imperdonabile. La risposta ricevuta è stata un vertice di maggioranza convocato escludendo deliberatamente la nostra componente parlamentare”. Lo afferma Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati.

Romano: “Contro Noi moderati atteggiamenti infantili”

“Una risposta politicamente infantile, oltre che inutile – aggiunge -. Noi moderati non è disposta a farsi silenziare da nessuno. Continueremo a dire ciò che pensiamo e a fare ciò che diciamo. Ma oggi, più che rispondere a una manovra da cortile, vogliamo alzare gli occhi. Vogliamo guardare in faccia la realtà di questa terra. Perché mentre qualcuno pensa alle proprie poltrone, la Sicilia aspetta”.

Romano: “Noi esclusi perché critici?”

Romano poi prosegue: “La risposta a una critica politica legittima non può essere l’esclusione: questa è la logica del cerchio chiuso, del partito padronale, della politica che si autoalimenta e si dimentica dei cittadini. Chi continua a mettere la testa sotto la sabbia rischia di trascinare con sé l’intera coalizione. E noi non intendiamo essere trascinati verso il basso da chi antepone i propri equilibri interni alle emergenze reali di questa Regione”.

Romano poi conclude: “Il centrodestra siciliano ha ancora un anno di legislatura davanti. Può scegliere di usarlo bene oppure di sprecarlo in polemiche, rimpasti e vertici escludenti. Noi Moderati sceglie la prima strada. E continuerà a dirlo ad alta voce, con la chiarezza che ci contraddistingue e che nessuno ci potrà togliere. I siciliani non meritano ripicche. Meritano risposte”.