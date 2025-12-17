 Romeo Palma nuovo procuratore generale della Corte dei conti siciliana
Romeo Palma nuovo procuratore generale della Corte dei conti siciliana

In magistratura contabile dal 1997
LA NOMINA
di
1 min di lettura

PALERMO – Romeo Ermenegildo Palma, 63 anni, è il nuovo procuratore generale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale regionale d’appello per la Regione siciliana. In magistratura contabile dal 1997, ha guidato dal 2022 la Procura regionale per la Calabria. Ha svolto funzioni giudicanti, anche come giudice componente la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, e di controllo del bilancio regionale.

Esperto in management della pubblica amministrazione e delle imprese locali di pubblici servizi, nonché nella revisione e controllo degli enti locali, presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, è stato docente all’Università di Palermo e docente stabile in istituti di alta specializzazione e formazione post-universitaria. Infine, chief manager, tra gli altri, presso uffici emergenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

