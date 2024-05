‘Rosaenero Web&Tv’: il Palermo lotta per un sogno chiamato serie A

Si attende Palermo-Venezia, con speranza

Il Palermo di Mignani si gioca la semifinale dei playoff promozione del campionato di serie B in un Barbera sold out per la seconda volta in tre giorni. I rosanero che venerdì hanno liquidato la pratica Samp, sono chiamati al bis contro il Venezia.

Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” è stata analizzata la gara contro i blucerchiati ma anche l’imminente sfida contro i lagunari di stasera.

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore di LiveSicilia Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.