“Rosaenero Web&Tv”: la puntata del 19 febbraio VIDEO

Si è parlato della vittoria contro il Como

Il Palermo vince il big match contro il Como e torna prepotentemente in lotta per la promozione diretta. Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv”, il talk di approfondimento sul Palermo calcio, si è parlato dei tre punti ottenuti contro i lariani con uno sguardo già alla prossima sfida contro la Cremonese seconda in classifica. A trattare questi e tanti altri temi è stata la solita squadra: conduttore il direttore di LiveSicilia Guido Monastra, poi i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.