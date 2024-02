Si è parlato del pareggio contro la Cremonese e della prossima gara con la Ternana

PALERMO – Un pareggio, quello contro la Cremonese, che lascia l’amaro in bocca per come si era messa la partita. Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” si è analizzato il big match tra Palermo e Cremonese ma si è anche parlato della sfida di domani, martedì 27 febbraio, contro la Ternana.

