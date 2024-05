“Rosaenero Web&Tv”: la puntata del 27 maggio VIDEO

Si è parlato della semifinale playoff persa contro il Venezia

PALERMO – Si è interrotto il sogno Serie A per il Palermo, che si è arreso per 2-1 in casa del Venezia. Conclusa la stagione agonistica è tempo di bilanci e di programmazione per ripartire con nuove ambizioni.

Promossi e bocciati, dubbi e speranze in vista della prossima stagione sono i temi che sono stati affrontati nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” condotta dal direttore Guido Monastra con la partecipazione dei giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.