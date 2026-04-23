Rotta dei Florio, dal 24 al 26 aprile la quinta edizione

Teatro della competizione sarà il tratto di mare che collega Mondello, Trapani e le Isole Egadi

PALERMO – Entra nel vivo la quinta edizione della “Rotta dei Florio”, la regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria, pronta a richiamare alcuni tra i migliori equipaggi del panorama velico siciliano e nazionale.

L’evento si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 aprile lungo il tratto di mare che collega Mondello, Trapani e le Isole Egadi, teatro di una competizione offshore di 115 miglia, caratterizzata da elevata complessità tecnica e forte valore simbolico.

Il tracciato richiama le storiche rotte commerciali della famiglia Florio, profondamente intrecciate con la storia del Lauria: Ignazio Florio Jr. fu infatti il primo presidente del circolo nel 1902.

L’iniziativa, lanciata nel 2022 dal presidente Andrea Vitale in occasione del 120° anniversario del club, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione sportiva e culturale del territorio. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato Sport e Turismo, del Comune di Palermo, della Lega Navale Italiana, della Fondazione Sebastiano Tusa e della Federazione Italiana Vela, con il supporto del main sponsor GAe Engineering.

La cerimonia di premiazione è in programma domenica 26 aprile alle ore 18.30 presso la sede del Lauria.

Sul piano agonistico, il Trofeo “Rotta dei Florio” sarà attribuito alla prima imbarcazione classificata nella classe Altura, mentre il Trofeo “Miki e Gabriele Guccione” sarà assegnato al vincitore della classe Gran Crociera.

Vitale: “L’obiettivo è promuovere la cultura in tutte le sue forme”

“Torniamo con grande piacere nella Sala Basile di Villa Igiea, luogo simbolico che nel 2022 ha ospitato la prima conferenza stampa della manifestazione”, ha dichiarato il presidente Vitale.

“Questa collaborazione rafforza il legame con le nostre radici e con la storia della città. Il nostro obiettivo è promuovere la cultura in tutte le sue forme: sportiva, sociale, artistica e legata al mare”.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani con la “Coppa Piccoli Florio”, regata riservata alla classe Optimist, che si disputerà nello specchio d’acqua antistante Villa Igiea.

“Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni il valore della nostra storia e il legame con Palermo”, ha aggiunto Vitale.

Anello: “Appuntamento consolidato”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale allo Sport e Turismo, Alessandro Anello: “La Rotta dei Florio rappresenta ormai un appuntamento consolidato, capace di coniugare sport e identità storica. La collaborazione con Villa Igiea costituisce un esempio virtuoso di integrazione tra sport e turismo, contribuendo in modo concreto alla promozione del territorio”.

La “Rotta dei Florio” si conferma dunque non solo come competizione sportiva di alto livello, ma anche come piattaforma di valorizzazione culturale e identitaria, in grado di raccontare, attraverso il mare, la storia e le tradizioni di Palermo.

Il programma della tre giorni non si limiterà all’aspetto sportivo, ma includerà anche momenti culturali. Giovedì 23 aprile, alle ore 18.30 presso la sede del Lauria, si terrà la presentazione del libro “Storia della Targa Florio, una corsa romantica” di Salvatore Requirez.

Venerdì 24 aprile, alle ore 18.00, nella sede nautica del Club, è previsto un talk con Rossella Brescia, artista e conduttrice radiofonica e televisiva, nell’ambito dell’On Air Festival, ideato e diretto da Simona Gobbi. L’iniziativa porterà a Palermo alcuni tra i volti più noti del cinema e delle serie TV, tra cui Can Yaman e Marco Bocci, con l’obiettivo di stimolare un confronto su temi di attualità come inclusione, identità, sostenibilità e responsabilità sociale, contribuendo al contempo alla valorizzazione del territorio.