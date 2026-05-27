In caso di mancato pagamento la legge prevede la perdita dei benefici

La scadenza si avvicina e per migliaia di contribuenti italiani torna il rischio di perdere tutti i benefici della rottamazione-quater. Il prossimo 31 maggio 2026 rappresenta infatti una data decisiva per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali e vuole continuare a mantenere le agevolazioni previste dal piano. Chi non pagherà entro i termini rischia infatti di decadere dalla misura con conseguenze pesanti sugli importi ancora dovuti.

La scadenza della rata della rottamazione-quater

E’ fissato al 31 maggio 2026 il termine per il pagamento della prossima rata della rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti che risultano in regola con i versamenti precedenti e che devono continuare a rispettare il piano di pagamento per conservare i benefici della definizione agevolata. Nel dettaglio, entro quella data dovrà essere versata la dodicesima rata della rottamazione-quater.

Per i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal Decreto Legge n. 61/2023, il cosiddetto Decreto Alluvione, la rata in scadenza sarà invece l’undicesima. Lo stesso termine riguarda anche i soggetti riammessi alla definizione agevolata attraverso la Legge n. 15/2025. In questo caso il pagamento previsto entro il 31 maggio riguarda la quarta rata del nuovo piano.

Giorni di tolleranza e festivi

Anche se la scadenza ufficiale resta fissata al 31 maggio, la normativa prevede cinque giorni di tolleranza. Considerando inoltre i differimenti legati ai giorni festivi, saranno ritenuti validi i pagamenti effettuati entro l’8 giugno 2026. Dopo quella data scatterà invece la decadenza dai benefici previsti dalla rottamazione-quater.

I contribuenti possono consultare tutte le informazioni direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sul portale è disponibile il calendario completo delle rottamazioni con tutte le date previste, la possibilità di salvare promemoria personalizzati e anche di procedere direttamente al pagamento. I moduli necessari per effettuare il versamento della rata in scadenza sono disponibili anche online.

Cosa succede se non si paga

La normativa prevede conseguenze precise per chi non rispetta le scadenze. In caso di mancato pagamento, versamento oltre il termine ultimo oppure pagamento parziale, il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata. Le somme già versate saranno considerate soltanto come acconto sul debito residuo ancora dovuto.

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