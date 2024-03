Rottamazione quater, ultimi giorni per pagare: ecco le scadenze

La nuova data da cerchiare in rosso sul calendario per non perdere i benefici della definizione agevolata

ROMA – Ultimi giorni per pagare le prime tre rate per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Il decreto Milleproroghe, convertito nella legge 18/2024, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La stessa legge prevede una tolleranza di 5 giorni per considerare in regola il pagamento. Di conseguenza la scadenza è fissata al 20 marzo 2024. Come pagare Per pagare, devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, già inviata da Riscossione e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il mancato pagamento comporterà la decadenza dei benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Dove pagare È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su appuntamento.

