Rottamazione Ter: la scadenza, entro quando pagare

Concessi anche dei giorni di tolleranza

La fine del mese di novembre è caratterizzata dalle scadenze tributarie. Oggi scade l’acconto dell’Irpef e non solo. La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.

Per il termine del 30 novembre 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 dicembre 2022.