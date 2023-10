Ruba alcolici al supermercato e minaccia il titolare, arrestato

Il 46enne era sottoposto al divieto di rientro in paese per tre anni

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA – I carabinieri della Stazione di Biancavilla sono intervenuti in un supermercato, traendo in arresto un 46enne di Adrano, con precedenti di polizia, per il reato di rapina impropria e furto aggravato.

Tutto è nato quando l’uomo era stato notato dagli addetti alla sicurezza del supermarket mentre, dopo aver nascosto sotto la camicia tre bottiglie di liquore del valore complessivo di 56 euro, aveva tentato di superare le casse senza pagare.

Minacce al negoziante

Colto sul fatto e invitato dal titolare del negozio a fermarsi e restituire quanto occultato, il 46enne, per tutta risposta, aveva reagito minacciandolo: “Se non mi lasci andare ti sparo nda facci, ti scannu come un maiale”. Di fronte alla determinazione del commerciante, che chiaramente stava pretendendo la corresponsione dell’importo dovuto, il ladro lo aveva spintonato e afferrato per i polsi, cercando di scappare.

Gli altri dipendenti avevano già chiamato i carabinieri che, subito intervenuti, hanno posto fine all’azione criminale, bloccando il soggetto. Dinanzi ai militari l’uomo ha ammesso di aver nascosto quei superalcolici per rubarli.

L’altro furto

Nella sua auto, parcheggiata nel piazzale di fronte al supermarket, è stata trovata una busta contenente altre bottiglie di superalcolici e prodotti ittici a lunga conservazione. Provenienti da un furto in un altro discount. Giunti in caserma, i militari hanno anche verificato che il pregiudicato era sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Biancavilla per tre anni, dunque non avrebbe potuto mettere piede nel paese. In relazione ai fatti accertati, l’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la misura cautelare nel carcere di piazza Lanza.