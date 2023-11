L'uomo ha esteso le sue scuse al proprietario del negozio

SWINDON, Inghilterra – Ruba un’auto e fugge dalla polizia: incidente a 125km/h. Liam Wells, 31 anni, ha ricevuto la condanna in tribunale per aver causato danni ingenti durante un inseguimento della polizia che si è concluso con un drammatico incidente. Wells ha perso il controllo del proprio veicolo schiantandosi contro il negozio Michael’s Workwear, provocando danni per oltre 100.000 sterline (circa 115.000 euro).

L’incidente a 125km/h: la dinamica

Wells è stato notato dalle forze dell’ordine a bordo di un’auto non illuminata. Nonostante i tentativi degli agenti di fermarlo, l’uomo ha ignorato gli avvertimenti e ha proseguito la sua corsa. Il fuggitivo ha superato il limite di velocità di gran lunga, terminando la sua fuga con l’impatto devastante a 125 km/h contro l’attività commerciale.

Nel corso del processo, Wells ha ammesso le sue colpe, confessando di aver guidato in modo pericoloso, di essere stato sotto l’effetto di droghe, e di non aver avuto né assicurazione né una patente valida al momento dell’incidente. L’uomo ha esteso le sue scuse al proprietario del negozio.



