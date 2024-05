Camioncino dei gelati travolge studenti durante una manifestazione: 18 feriti VIDEO

Un momento di gioia si è trasformato in tragedia

KIRGHIZISTAN – Camioncino dei gelati travolge studenti durante una manifestazione. Tragico incidente ha a Jerge-Tal, in Kirghizistan. Diciotto bambini sono stati ricoverati in ospedale, sette dei quali in terapia intensiva, a seguito di un incidente stradale durante una competizione studentesca.

I bambini coinvolti nell’incidente, con un’età compresa tra i 9 e i 16 anni, stavano partecipando alla manifestazione recitando un poema che fa parte integrante della cultura kirghisa, quando il camioncino dei gelati su cui viaggiavano ha improvvisamente aumentato la velocità durante la discesa. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’autista abbia dimenticato di tirare il freno a mano, causando così l’incidente.

La competizione studentesca, che si teneva nella pittoresca città di Jerge-Tal, era un momento di gioia e orgoglio per la comunità locale, ma si è trasformata in tragedia in pochi istanti.



