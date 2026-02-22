La vittima ha detto di non essersi accorta di nulla

CATANIA – Ha approfittato di un momento di riposo del conducente di un autotreno per rubare benzina dal mezzo parcheggiato in un’area di sosta. Il suo atteggiamento, però, non è passato inosservato ad alcuni passanti di via Domenico Tempio. Loro hanno chiesto l’intervento della polizia, segnalando l’episodio alla sala operativa della Questura.

In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto il piazzale del distributore di carburante dove il camionista si era fermato per una pausa di qualche minuto, dopo un’intensa giornata di lavoro. Davanti al mezzo, i poliziotti hanno notato il ladro di benzina, ancora con in mano alcuni bidoni e un aspiratore.

Aveva già aspirato diversi litri di benzina

Non appena si è accorto della pattuglia della Polizia, l’uomo, un pluripregiudicato 43enne originario di Francofonte, ha tentato la fuga, ma i poliziotti lo hanno bloccato per effettuare un controllo. È emerso che aveva già aspirato diversi litri di benzina, riempiendo dei fusti in plastica. Il camionista, svegliato dal trambusto, ha poi sporto querela per furto, spiegando ai poliziotti di non essersi accorto di nulla.

Il pluripregiudicato 43enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, mentre la benzina rubata è stata restituita al proprietario. Su disposizione del Pubblico Ministero, informato di quanto accaduto, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. Poi è stato posto ai domiciliari nel Siracusano.