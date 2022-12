Rubano automobile e fuggono, inseguimento tra le vie di Palermo

Le forze dell'ordine hanno fermato uno dei due ladri, l'altro è fuggito

PALERMO – Due giovani hanno rubato un’auto all’Arenella a Palermo. Il furto della Fiat Panda è stato segnalato alla sala operativa della polizia. Gli agenti hanno intercettato l’auto. Ne è nato un inseguimento. In via Papa Sergio la corsa è stata interrotta da una seconda volante che si è scontrata contro la vettura in fuga. I due giovani sono usciti e i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei due giovani un palermitano di 23 anni. Sono in corso le ricerche del complice.