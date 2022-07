Rubano carico di carne da un tir: due arresti della polizia di Catania

Due complici sono riusciti a dileguarsi.

1' DI LETTURA

CATANIA – Arrestati alcuni ladri per il furto di un carico in un tir nella zona industriale di Catania. Nella notte di ieri il personale delle Volanti interveniva sullo Stradale Primosole nel parcheggio di un deposito di un supermercato, a seguito di una segnalazione di persone sospette a bordo di un furgone. Gli Agenti, giunti prontamente sul posto, notavano dapprima il furgone segnalato, e successivamente un’altra autovettura, con a bordo i due conducenti, che venivano fermati e sottoposti a controllo. Durante le fasi del controllo si avvicinava un autotrasportatore, riferendo ai poliziotti che i due soggetti fermati, unitamente ad altri due, riusciti a dileguarsi, erano gli autori del furto, perpetrato quella stessa notte sul suo mezzo, di sei colli di carne, per un valore di 1.200 euro.

Il personale procedeva pertanto a perquisire i due soggetti, estendendo le perquisizioni anche ai veicoli; all’interno dei due mezzi venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso, guanti in pile, scaldacollo di colore nero e felpe con cappuccio; tutto materiale sottoposto a sequestro. Veniva anche rinvenuto – sulla sede stradale dove si era verificato il furto – il sigillo di sicurezza che i malviventi avevano spezzato per potersi introdurre all’interno del semirimorchio del TIR, al fine di compiere il furto. Visto quanto emerso dai controlli e dalle dichiarazioni dell’autotrasportatore, i due soggetti venivano pertanto arrestati per furto aggravato in concorso; dei fatti veniva data notizia al P.M. di turno, che disponeva di sottoporre i due malviventi alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.