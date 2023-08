Rubano da un camion in sosta nell’area industriale di Catania: 4 arresti

La squadra antirapine ha sventato il colpo e restituito la merce, generi alimentari dal valore di 5 mila euro, al camionista

CATANIA – Rompono il portellone posteriore di un camion in sosta e lo svaligiano, caricando tutto su un furgone di provenienza illecita. Sfortunatamente per loro, tuttavia, la sezione antirapine della squadra mobile di Catania era in allerta e ha sventato il furto.

Sono stati arrestati, e posti ai domiciliari, quattro presunti ladri. Sono M.G., R.A., C.C. e B.C., hanno rispettivamente 35, 39, 21 e 20 anni. Le accuse sono furto aggravato e ricettazione.

È accaduto ieri notte, attorno all’una e mezza. La polizia stava svolgendo un servizio per via dei furti commessi le notti precedenti ai danni di camionisti in sosta. E ha notato i quattro a piedi in mezzo ai tir di via Maserati, nella zona industriale.

Li hanno visti rompere il portello posteriore del rimorchio, aprirlo e poi, con il volto coperto da sciarpe e con in testa dei cappellini, iniziare a scaricare e caricare la merce. Organizzatissimi: si sono passati l’un l’altro i vari colli e li hanno posizionati nel bagagliaio del furgone.

A quel punto gli investigatori sono riusciti a bloccarli prima che fuggissero. Identificati, sarebbero tutti delle vecchie conoscenze pe reati contro il patrimonio. Alcuni avrebbero anche precedenti per reati simili. Sono stati arrestati.

Intanto la polizia ha avvertito il camionista, che non si era reso conto di essere stato derubato perché riposava in cabina, e poi, dopo la formalizzazione della denuncia, gli hanno restituito 40 colli di generi alimentari rubati, dal valore di circa 5 mila euro.