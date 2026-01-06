 Rubano due auto: inseguiti e arrestati da due carabinieri liberi dal servizio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Rubano due auto: inseguiti e arrestati da due carabinieri liberi dal servizio

Sono in maggiorenne e un minorenne
1 min di lettura

PALERMO – Due ladri di auto bloccati da altrettanti carabinieri liberi dal servizio. Li hanno inseguiti fino in via Evangelista Di Blasi.

Nella notte fra domenica e lunedì scorsi i militari hanno visto armeggiare due giovani vicino ad una Fiat Panda e una Fiat 500 in via Castellana. Appena hanno capito di essere stati scoperti sono scappati, uno in sella ad un motorino elettrico.

I carabinieri li hanno inseguiti con la loro macchina privata e hanno chiesto aiuto ai colleghi del Nucleo radiomobile. Dalla sala operativa hanno inviato anche una volante della polizia.

Per un breve tragitto hanno fatto perdere le tracce. Giusto il tempo di rubare un’altra macchina. I due fermati, di 17 e 19 anni con precedenti specifici, avevano gli arnesi usati per il furto. Entrami sono in carcere in attesa della convalida e del processo per direttissima. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI