Rubano la merce, pugni al negoziante e al figlio: due minorenni arrestati

La violenza in un centro commerciale

PALERMO – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due ragazzi di 15 e 16 anni e denunciato un 19enne, tutti ritenuti responsabili di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

La segnalazione

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 partita dal centro commerciale Guadagna, dove è stata segnalata la presenza di una persona ferita alla testa. Gli accertamenti svolti dai carabinieri, anche attraverso le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire i fatti e di identificare i tre presunti autori dell’aggressione.

Il furto e la fuga

I tre ragazzi stavano per allontanarsi con della merce non pagata, scoperti dal titolare non hanno esitato a colpirlo alla testa, aggredendo anche il figlio intervenuto in sua difesa.

I due minori sono stati rintracciati subito dopo l’aggressione nelle loro abitazioni, mentre il maggiorenne, irreperibile, è stato denunciato in stato di libertà. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due minorenni l’obbligo di permanenza in casa.