 Tentano il furto in via Cavour: il poliziotto li insegue e ne blocca uno
Rubano la merce, furto sventato da un agente libero dal servizio

Il tentato colpo in via Cavour. Arrestato un 47enne
PALERMO
di
PALERMO – Un normale pomeriggio di shopping ha avuto dei risvolti inaspettati per un poliziotto libero dal servizio a Palermo. Si trovava con la sua famiglia in un negozio in via Cavour, in pieno centro città, quando si è accorto dei movimenti sospetti di due uomini.

L’inseguimento

E’ successo sabato pomeriggio, quando l’agente del commissariato Centro è intervenuto per bloccarli. A un tratto, entrambi gli uomini, hanno afferrato alcuni capi di abbigliamento e hanno oltrepassato la barriera antitaccheggio, dandosi immediatamente alla fuga. L’agente ha a quel punto intimato “l’alt polizia”, ma i due hanno dato vita a un inseguimento si è concluso nei pressi di via Roma.

Il poliziotto è infatti riuscito a bloccare D.M.V, un 47enne palermitano, mentre il suo complice è riuscito a fare perdere le tracce. L’agente ha così bloccato l’uomo, mettendolo in sicurezza su una volante nel frattempo giunta sul posto, poi ha recuperato la refurtiva che nel frattempo era stata abbandonata su un marciapiede. Si tratta di merce dal valore di circa settecento euro che è stata restituita al titolare dell’attività commerciale. In corso le indagini pe rintracciare il complice.

