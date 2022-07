Rubano l’auto ad una donna minacciandola con un coltello

Arrestati.

1' DI LETTURA

Rubano l’auto ad una donna con la minaccia di ferirla con un coltello. È successo lo scorso 5 luglio a Mazara del Vallo. I protagonisti di questa vicenda adesso sono stati identificati e arrestati dai poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato. Contro di loro una ordinanza del gip del Tribunale di Marsala. Dei due destinatari della misura, uno è finito in carcere, l’autore della minaccia, per l’altro, il palo, è scattato l’obbligo di dimora unitamente all’obbligo di presentazione alla p.g.. Nel pomeriggio del 5 luglio un soggetto mazarese, già noto alle Forze dell’Ordine, con la complicità di un altro pregiudicato mazarese che fungeva da “palo”, si introduceva all’interno dell’autovettura a bordo della quale era appena salita la vittima intimandole, con una lama in corrispondenza del polso all’altezza delle vene, di consegnare le chiavi del mezzo. Poco dopo l’uomo si allontanava a bordo del veicolo unitamente al complice che lo attendeva poco distante.

Le indagini di polizia giudiziaria, nell’immediatezza avviate dalla Sezione Anticrimine del Commissariato a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno permesso di identificare gli autori del gravissimo fatto delittuoso e di deferirli alla Procura della Repubblica che ha richiesto al G.I.P. l’adozione di adeguate misure cautelari.

L’uomo arrestato è recluso adesso nel carcere di Trapani