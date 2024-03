Rubano pc portatili all’ospedale San Luigi: denunciati due fratelli

Intervento della polizia

CATANIA – I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, hanno denunciato a piede libero due fratelli di 42 e 37 anni, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio, ritenuti responsabili in concorso del furto di due pc portatili presso il presidio ospedaliero San Luigi di viale Fleming. Il personale ospedaliero si accorto della mancanza dei due pc, ha sporto denuncia a carico di ignoti presso gli uffici di polizia.

Le indagini condotte attraverso i sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del reato. Nel corso di un pomeriggio si sarebbero introdotti all’interno di un ufficio amministrativo indossando felpe con il cappuccio e portando via due mini personal computer portatili in uso ai dipendenti dell’azienda che venivano occultati all’interno di capienti buste di plastica e portati via.