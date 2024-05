Gli operai sono intervenuti per sostituirli e ripristinare l'erogazione

MONTELEPRE (PALERMO) – Rubati 300 metri di cavi di rame di un’azienda fornitrice di energia elettrica. I ladri hanno sfilato i fili in contrada Suvarelli a Montelepre, in provincia di Palermo.

A denunciare il furto ai carabinieri la società E-Energia. Gli operai sono intervenuti per sostituite i cavi e ripristinare l’erogazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.