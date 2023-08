Russia, il test del dna conferma che Prigozhin era sull’aereo precipitato

Il leader della Wagner era senza dubbio a bordo del velivolo caduto tra Mosca e San Pietropurgo

MOSCA – In Russia il test del dna ha confermato la presenza di Prigozhin fra i morti dell’incidente aereo del 23 agosto fra Mosca e San Pietroburgo. In un’intervista di pochi mesi fa, il leader della Wagner definiva la Russia “un aereo che si sgretolerà in volo”.

Infuriano intanto gli scontri tra gli eserciti di Mosca e Kiev sulla linea del fronte orientale ucraino nel Donetsk. Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava al confine russo.