Russo (FdI): “La nostra lista rappresenta tutta la provincia”

Tutti i candidati meloniani nel Palermitano

PALERMO – “Abbiamo presentato, di concreto con l’intera classe dirigenziale locale, la lista di Fratelli d’Italia, alle elezioni provinciali cercando di candidare amministratori locali che rappresentassero tutte le principali aree della provincia e che hanno una comprovata esperienza e competenza, questo per far sì che venga valorizzato al massimo il territorio”.

Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, che è anche presidente provinciale del partito a Palermo, in merito alla presentazione della lista di candidati alle elezioni di secondo livello nella Città metropolitana.

“Ringrazio i canditati per avere, prontamente, aderito all’invito degli organi provinciali e regionali del partito – ha aggiunto il senatore Russo -, dimostrando senso di responsabilità e di appartenenza, come è naturale che sia in FdI“.

“I nostri candidati sono consapevoli di stare concorrendo per far sì che FdI si distingua come movimento attento realmente alle varie peculiarità locali e alle identità”

“Con il commissario regionale del partito, Luca Sbardella, abbiamo voluto fare una scelta chiara in favore dei rappresentanti dei vari comuni della provincia che sono tra i più interessati dalle competenze della Città metropolitana – aggiunge Russo -. Per questo abbiamo invitato i consiglieri comunali del capoluogo, che legittimamente avevano dato la loro disponibilità a candidarsi, a desistere dal loro proposito: dato il peso assolutamente determinate del voto ponderato del capoluogo – conclude Russo -, sarebbe stato difficile garantire la rappresentanza dei comuni della provincia”.

L’elenco dei candidati

Filippo Barbaria (consigliere comunale Cefalà Diana), Angelo Conti (sindaco di Valledolmo), Vanessa Costantino (consigliere comunale di Partinico), Giuseppe Crivello (consigliere comunale di Santa Flavia), Rosaria Cucinella (consigliere comunale di San Cipirello), Mariano Guzzo (consigliere comunale di Casteldaccia), Francesco Martorana (ex sindaco di Ficarazzi), Rosolino Meli (consigliere comunale di Campofelice di Fitalia), Giusy Nicolosi (consigliere comunale di San Mauro Castelverde), Giuseppe Palmeri (sindaco di Roccamena), Giuseppe Rizzo (consigliere comunale di Lercara Friddi), Adriana Rizzuto (consigliere comunale di Camporeale), Angela Sapienza (consigliere comunale di Terrasini), Debora Spica (consigliere comunale di Caccamo), Pietro Vallone (consigliere comunale di Campofiorito), Valeria Zito (consigliere comunale di Chiusa Sclafani).