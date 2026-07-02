 Russo: "Liberi di scegliere passo decisivo nella lotta ai clan"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Russo: “Liberi di scegliere passo decisivo nella lotta ai clan”

antimafia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Le parole del capogruppo FdI in commissione Antimafia
MAFIA
di
1 min di lettura

PALERMO – “’Liberi di scegliere’ è una legge con la quale si imprime un ulteriore e decisivo passo nella lotta contro il crimine organizzato. Un provvedimento che mira a proteggere e assistere i minorenni con un percorso di uscita dai contesti di criminalità organizzata che segna una pagina significativa contro la mafia e che rappresenta il segno tangibile di come governo e maggioranza abbiamo deciso, sin dall’inizio del loro mandato, di fare di questa battaglia una bandiera”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, capogruppo FdI in Commissione parlamentare Antimafia.

“I figli dei criminali, educati male e cresciuti peggio, saranno finalmente liberi di scegliere nel vero senso del titolo di questa legge – aggiunge -. Sottrarre i giovani ai contesti mafiosi significa impedire che la provenienza familiare diventi un destino già scritto e poter garantire loro una concreta alternativa di legalità. Di questo andiamo orgogliosi perché, come sosteneva Paolo Borsellino, ‘se la gioventù negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo’”

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI