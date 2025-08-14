Incroceranno le braccia ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino alla fine dell'anno

Partirà il 15 agosto lo sciopero dei lavoratori Ryanair in Spagna, che incroceranno le braccia nelle fasce orarie dalle 5 alle 9, dalle 12 alle 15 e dalle 21 alle 23.59. I lavoratori si fermeranno anche il 16 e il 17 agosto.

A seguire le proteste proseguiranno ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al mese di dicembre, con la “conclusione” prevista per l’ultimo giorno del 2025.

I disagi potrebbero colpire anche i passeggeri italiani, con possibili cancellazioni anche nel nostro Paese.

Le motivazioni dello sciopero

Alla base dello sciopero, l’accusa dei dipendenti di violazioni dei diritti dei lavoratori, precarizzazione dei contratti, imposizione di straordinari e sanzioni pesanti (fino a 36 giorni di sospensione senza stipendio).

Al momento Ryanair ha rassicurato i viaggiatori sui possibili disagi per le persone, minimizzando gli effetti dello sciopero, ma sono interessati dalla mobilitazione gli scali di Madrid-Barajas, Barcellona-El Prat, Valencia, Siviglia, Malaga, Alicante, Palma di Maiorca, Ibiza, Tenerife Sud, Lanzarote, Girona, Santiago de Compostela. Gli aeroporti di Madrid e Barcellona sono quelli maggiormente a rischio.

