Ryanair, cambia le regole: novità per il check-in, bagaglio a mano e biglietto

La compagnia aerea è pronta ad una rivoluzione

ROMA – Da maggio 2025 Ryanair introdurrà un cambio di regole novità per i suoi viaggiatori. Le novità riguarderanno principalmente il trasporto dei bagagli a mano, le modalità di check-in e i tempi di arrivo in aeroporto.

Le novità introdotte da Ryanair sul bagaglio

Il trasporto gratuito a bordo di un piccolo bagaglio a mano, come una borsa a mano o una borsa per laptop, sarà ancora consentito.

Il bagaglio dovrà avere dimensioni massime di 40 cm x 20 cm x 25 cm e dovrà essere posizionato sotto il sedile di fronte. Se le dimensioni dovessero eccedere quelle previste si rischia il pagamento di un supplemento al gate.

Se il viaggiatore avesse la necessità di trasportare in cabina un secondo bagaglio a mano, potrà acquistare l’opzione “priority boarding” che consente il trasporto di un’ulteriore borsa di dimensioni massime 55 cm x 40 cm x 20 cm da collocare nella cappelliera, nel caso in cui il bagaglio superi queste misure, si rischia una multa fino a 70 euro al gate. Per bagagli più voluminosi sarà obbligatorio il trasporto, a pagamento, in stiva.

Ryanair cambia le regole sulle carte d’imbarco

La seconda novità riguarda le carte di imbarco digitali. Nell’ambito del processo di digitalizzazione dell’azienda da maggio 2025 saranno consentite esclusivamente carte di imbarco in formato digitale, per questo si è stabilito il cambio di regole sulle carte d’imbarco.

I passeggeri dovranno, dunque, fare il check-in tramite l’app della compagnia aerea, scaricando il documento di viaggio direttamente sul proprio dispositivo mobile. Saranno ancora accettati i biglietti stampati a casa, ma non sarà più possibile stampare il documento ai banchi del check-in.

Se i passeggeri arrivano al terminal senza una carta d’imbarco, dovranno pagare un supplemento di circa 60 euro e non più di 23 euro come è stato fino ad oggi. L’obiettivo è quello di ridurre i costi di gestione degli spazi aeroportuali ed eliminare progressivamente i banchi di check-in fisici.

Le novità introdotte da Ryanair sulle tempistiche di imbarco

Cambiano anche le tempistiche di arrivo in aeroporto. La compagnia suggerisce di presentarsi al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza. In caso di ​​ritardo si rischia una penale per la perdita del volo di 120 euro, che viene applicata a chi effettua il check-in in ritardo, a cui si aggiungono i costi di prenotazione del nuovo volo.