Ryanair, terrore ad alta quota per una turbolenza: feriti due steward

A bordo dell'aereo viaggiavano 180 passeggeri

Scene drammatiche a bordo di un volo Ryanair partito da Vitoria e diretto a Palma di Maiorca. Mentre si avvicinava allo scalo di Son Sant Joan, l’aereo con a bordo 180 passeggeri è stato investito da una violentissima turbolenza che ha messo a soqquadro la cabina, lasciando due membri dell’equipaggio gravemente feriti.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, l’incidente è avvenuto domenica 21 settembre, quando il velivolo ha attraversato una cella temporalesca di notevole intensità. Le vibrazioni improvvise hanno colto di sorpresa il personale di bordo, impegnato nelle consuete verifiche di sicurezza prima dell’atterraggio.

Un assistente di volo scaraventato contro il soffitto

Un assistente di volo è stato sbalzato contro il soffitto, mentre un collega è rimasto travolto dal carrello delle vivande che stava cercando di mettere in sicurezza. Scene di panico tra i passeggeri, costretti a restare bloccati ai propri posti mentre gli steward venivano colpiti con violenza.

All’arrivo a Palma di Maiorca, la situazione è apparsa subito grave: ambulanze in pista e personale medico pronto a intervenire. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi e le loro condizioni vengono descritte come “serie”, anche se non sono ancora trapelate ulteriori informazioni cliniche.

Turbolenza in volo, la nota di Ryanair e l’indagine

La compagnia irlandese ha diffuso una nota ufficiale: “Il volo FR4615 da Vitoria a Palma di Maiorca del 21 settembre è stato interessato da una turbolenza prima dell’atterraggio. Il comandante ha richiesto assistenza medica per due membri dell’equipaggio e l’aereo è atterrato normalmente. Nessun passeggero è rimasto ferito”.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha aperto un’indagine per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

