S. M. di Licodia, la sparatoria causata da una lite per futili motivi

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda.

SANTA MARIA DI LICODIA. Ha riportato solo lievi ferite al braccio, l’uomo rimasto ieri sera da colpi d’arma da fuoco nella centralissima via Vittorio Emanuele. Il ferimento è giunto al termine di una lite scaturita da due conoscenti: uno dei due avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco colpendo chi aveva provato (a quanto sembra) a sedare gli animi.

Sul fatto indagano i carabinieri. I militari della Compagnia di Paternò, verificando anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso piazzate sul sito ed ascoltando alcuni testimoni, hanno già individuato i protagonisti della vicenda anche se al momento la posizione delle due persone coinvolte non ha portato ad alcun provvedimento giudiziario.



Ciò che appare abbondantemente assodato è che la lite sarebbe scoppiata per banalissimi motivi di carattere personale. Uno scontro che ha rischiato di concludersi irrimediabilmente in tragedia.