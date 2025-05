Sabato 10 maggio Charlotte M. al Parco Commerciale Belvedere

Incontrerà i suoi fan

MELILLI (SIRACUSA) – Sabato 10 maggio alle ore 17,00 al Parco Commerciale Belvedere sarà presente Charlotte M, che incontrerà i fan e canterà i suoi brani.

Charlotte M., all’anagrafe Charlotte Moccia, è un’artista a 360° e content creator nata a Firenze nel 2008. Solo sedici anni, con un milione e mezzo di follower, un film trasmesso per un anno su Netflix e 4 libri (Flamingo Party, Fabbri Editori; Un’estate al college infestato, Fabbri Editori; Un amore oltreoceano, Fabbri Editore), un fumetto (Charlotte M. La mia vita segreta, Fabbri Editori), canzoni e video, fa sognare ogni giorno milioni di ragazzi.

Proprio per la sua popolarità, Charlotte M. vanta collaborazioni con brand di moda: è una fashion e beauty icon di tendenza. Ha anche lanciato una linea tutta sua di prodotti per la cura della persona.

Tanti i traguardi raggiunti e molti i progetti in cantiere.

In questo periodo sta realizzando un doppiaggio italiano della protagonista di un cartone animato già famoso in America, ma non si può ancora dire il titolo. Ha già fatto il trailer del doppiaggio che uscirà a settembre. E’ stata invitata al Giffoni Film Festival.

Charlotte M. sta preparando il nuovo EP di 7 canzoni e ne proporrà una nuova proprio al Parco Commerciale Belvedere, presenterà il suo inedito “Baci,baci”.

L’evento è gratuito e il Centro Commerciale si trova in Contrada Spalla-Viale Garrone snc, Melilli (SR).