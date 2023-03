Sabato a Paternò si parla delle Zone Economiche Speciali (Zes)

Incontro dedicato all’imprenditoria locale e a tutte le opportunità da cogliere.

PATERNO’. Sabato 18 marzo, a partire dalle ore 10, si terrà presso la Biblioteca Comunale Giovanbattista Nicolosi di Paternò un incontro dedicato all’imprenditoria locale e a tutte le opportunità rese disponibili dall’ingresso di Paternò nelle ZES (Zone economiche speciali).

“PATERNOW – il momento di fare impresa è adesso” farà luce sui vantaggi e le agevolazioni disponibili per chiunque decida di fare impresa nel territorio.

Speciali condizioni per gli investimenti e lo sviluppo saranno disponibili sia per le imprese già operative sia per quelle pronte a nascere e ad insediarsi, ma solo per l’anno corrente. Con PATERNOW, infatti, si invita il tessuto imprenditoriale locale a cogliere il momento e ad approfittare di un 2023 che rappresenta un’opportunità di crescita non solo per la città ma per l’intero territorio.

Durante l’evento, patrocinato dal Comune di Paternò e realizzato da Molo 4.0 in collaborazione Con Agire e Studio Crispino verranno chiariti i vantaggi derivanti dalla ZES e le modalità per ottenerli.

All’incontro saranno presenti Nino Naso, sindaco della città di Paternò; l’Onorevole Marco Falcone, Assessore Regionale all’Economia e Bilancio; l’Onorevole Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regione Siciliana; gli Onorevoli Francesco Ciancitto Deputato Nazionale e Martina Ardizzone Deputata Regionale.

L’incontro, moderato da Anthony Distefano, conterà anche gli interventi del Dottor Alfio Coppola dell’Associazione socio-culturale Agire, del Dottor Armando Crispino, dello Studio Crispino e di Alfio Parisi e Massimo Leonardi di Molo 4.0.

Molo 4.0 è una realtà paternese che si occupa di supportare lo sviluppo e l’accelerazione delle imprese attraverso strumenti di finanza e fiscalità agevolata, opportunità formative di crescita e nuovi modelli organizzativi di gestione d’impresa.